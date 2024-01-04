قصة جندي لــ "سترافنسكي" على المسرح الكبير.. السبت

"الأعلى للإعلام" يحتفل بتسليم 78 ترخيصًا جديدًا لوسائل الإعلام

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد، وذلك في الثامنة مساء السبت 6 يناير علي المسرح الكبير.

يضم الحفل العرض الموسيقي المسرحى قصة جندى للمؤلف الروسى العالمى ايجور سترافنسكى والنص لـ تشارلز فيرديناند راموس وترجمة الدكتورة هناء فريد والتصميم المسرحى محمد عبد الرازق.

ويدور حول جندى عائد من الحرب وفي الطريق إلى قريته يلتقي بالشيطان الذى يحاول اقناعه باستبدال آلته الموسيقية ( الفيولينة التى ترمز لروح الجندي ) بالكتاب الذى يحمله ويحتوى على سر الحصول على الثروة وتتوالى الاحداث .

يعزف موسيقى العرض أوركسترا حجرة يضم 7 عازفين هم فابيان هوجلي (كلارنيت)، اناتولي كسيليف (باسون)، وليد جبر (ترومبيت)، زافار ازيموف (ترومبون)، تقى على ( بركشن ) ، لورا فيرتانين (فيولينه)، أحمد اسامة ( دبل باص )، تمثيل رشا الوكيل ويصاحبهم تابلوهات حركية من تصميم مناضل عنتر يؤديها احمد محمد (الشر)، محمد عبد العزيز(الجندى) ويلعب دور الراوى الدكتور محمد عبد المعطى.

"قصة جندى" كتبها سترافنسكى عام 1918 مستلهماً التراث الفلكلورى الروسى مازجا مختلف الاتجاهات الموسيقية منها الفلكلورية، الكلاسيكية وحتى التانجو والجاز بالإضافة إلى عدة فنون مسرحية منها الباليه والدراما واعتبرها النقاد عندما عرضت لأول مرة فى نفس العام عمل فنى غريب وغير مألوف.