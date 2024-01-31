تتجاوز الـ ٩٠جنيها.. رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب زيادة الأسعار قبل رمضان

كتبت - داليا الظنيني:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة الدواجن في السوق المصري بدأت منذ عام 2022، وكانت تتمثل في عدم توافر مستلزمات الإنتاج من الذرة وفول الصويا والأعلاف من جانب، وارتفاع أسعارها من جانب آخر.

وأضاف عبدالعزيز السيد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدواجن في شهر ديسمبر 2022 كانت بـ 59 جنيها، والآن تبدأ من 82 جنيه وتتجاوز الـ 90 جنيه في بعض الأحيان، وسعر كرتونة البيض في المزرعة يصل إلى 155 جنيهًا، والبيضة الواحدة بـ5.5 جنيه حاليًا.

وتابع: اليوم أصبح هناك أزمات أخرى بجانب مستلزمات الإنتاج، والدواجن مهما كان سعرها في الوقت الحالي فهي رخيصة، ولا بد من تصحيح تداول سعر الدولار لتدفئة الدواجن في المزارع، ويجب توفير الدولار لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن.

وتابع: لدينا إنتاج يصل إلى 60% في الدواجن والأزمة في الدولار، وهناك زيادة 15% في أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان، مطالبًا بضرورة استيراد نحو 150 ألف طن من الدواجن قبل رمضان لتغطية حدوث تلك الأزمة.

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