إعلان

BBC

بعد موجة الطقس السئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية وانحسار الأمطار

10:00 م الأربعاء 31 يناير 2024
  • عرض 8 صورة
    طقس
  • عرض 8 صورة
    طقس
  • عرض 8 صورة
    طقس
  • عرض 8 صورة
    طقس
  • عرض 8 صورة
    طقس
  • عرض 8 صورة
    طقس
  • عرض 8 صورة
    طقس
  • عرض 8 صورة
    طقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الطقس غير المستقر اليوم تؤثر على شمال الجمهورية حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وأضاف "القياتي"، لـ"مصراوي"، أن حالة الطقس غدًا تكون مشابهة لحالة الطقس اليوم من حيث تساقط الأمطار وانخفاض الحرارة والطقس الغائم مع نشاط الرياح، وتستمر نفس الحالة يوم الجمعة أيضًا مع ملاحظة ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن السبت القادم بداية الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة تبدأ بالارتفاع بشكل طفيف حتي العودة لمعدلاتها الطبيعية، وتكون العظمى على القاهرة الكبري بين 17 إلى 18 درجة مئوية.

وأشار القياتي، إلى أن حالة الطقس بدءًا من السبت سوف تشهد اعتدال كبير في سرعة الرياح، وانحسار فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية للجمهورية.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم

السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015

طقس أمطار رياح طقس بارد صقيع الأرصاد الجوية موجة الطقس السئ

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حقيقة وضع البنك المركزي حدا أقصى للسحب اليومي

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة أول اجتماع في 2024
عاجل - المركزي يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك
عاجل - بعد أكثر من عقد.. أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل
أول ظهور لعبدالله السعيد داخل نادي الزمالك- (صورة)
قرار بإلغاء إعفاء الجهات الحكومية من الضرائب في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
صندوق النقد الدولي: بعثتنا لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية
بعد قفزة كبيرة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء
أمطار غزيرة وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة