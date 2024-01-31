بعد موجة الطقس السئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية وانحسار الأمطار

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الطقس غير المستقر اليوم تؤثر على شمال الجمهورية حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وأضاف "القياتي"، لـ"مصراوي"، أن حالة الطقس غدًا تكون مشابهة لحالة الطقس اليوم من حيث تساقط الأمطار وانخفاض الحرارة والطقس الغائم مع نشاط الرياح، وتستمر نفس الحالة يوم الجمعة أيضًا مع ملاحظة ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن السبت القادم بداية الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة تبدأ بالارتفاع بشكل طفيف حتي العودة لمعدلاتها الطبيعية، وتكون العظمى على القاهرة الكبري بين 17 إلى 18 درجة مئوية.

وأشار القياتي، إلى أن حالة الطقس بدءًا من السبت سوف تشهد اعتدال كبير في سرعة الرياح، وانحسار فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية للجمهورية.

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