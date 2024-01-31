عمال مصر يُناقش مناقشة عدد من المقترحات لمساندة ودعم المرأة المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

عقدت سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاجتماع الأول التنظيمي لاتحاد عمال القليوبية، تحت رعاية محمد جبران، رئيس الاتحاد.

وشهد الاجتماع، وفق بيان الأربعاء، استعراض خطة سكرتارية المرأة والطفل خلال الفترة القادمة، ومناقشة عدد من المقترحات لمساندة ودعم المرأة المصرية في جميع محافظات مصر من خلال أمانات المرأة المختلفة في جميع النقابات العمالية والاتحادات المحلية بالمحافظات.

وأكدت عايدة محي الدين، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل أدوار هامة ومتعددة في نشر الوعي، ودعم المرأة المصرية العاملة من خلال مبادرات سيتم الإعلان عنها والعمل بها.

ووجهت محي الدين، الشكر للمرأة عن دورها الفعال في الاستحقاق الدستوري ودعمها للقيادة السياسية ومساندة جميع مؤسسات الدولة.

وأشاد عبد الرحمن عبد الغنى، رئيس اتحاد عمال القليوبية، بدور سكرتارية المرأة والطفل خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية والأداء المشرف لدور المرأة العاملة بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد عباس صابر، الأمين العام للاتحاد المحلي لعمال القليوبية، علي وضع خطة عمل لسكرتارية المرأة داخل اتحاد عمال القليوبية، وسيتم العمل بها وتفعيل دورها المجتمعي داخل المحافظة.

وقدمت عايدة محي الدين، رئيس سكرتارية المرأة والطفل، في ختام اللقاء، الشكر لقيادات عمال القليوبية؛ لتعاونهم المثمر والفعال لسكرتارية المرأة والطفل، وقامت بتسليمهم دروع تذكارية تقديرًا لجهودهم فى دعم ومواجهة المشاكل التى تخص العمل والعمال .

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