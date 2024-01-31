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وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي سفير موريتانيا لدى القاهرة

09:14 م الأربعاء 31 يناير 2024

تنسيقية شباب الأحزاب

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كتب - محمد أبو بكر:

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسفير دولة موريتانيا لدى القاهرة الحسين سيدي عبد الله الديه، وعدد من أعضاء السفارة.

وأعرب وفد التنسيقية في بداية اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا وما تتطلع له الدولتين من تعاون على كافة المستويات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجريات ما يحدث على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد الجانبان على أهمية العمل على زيادة وتوطيد التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، ونقل الخبرة بين الجانبين وزيادة التعاون فى المجال الثقافي والتعليمي.

من جانبه، أكد السفير الموريتاني، على ما تشهده العلاقات من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات.

وأبدى السفير إعجابه بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتأثيرها فى الحياة السياسية المصرية، وتطلع لنقل نموذج التنسيقية للشباب الموريتاني، مشيراً إلى ضرورة بناء علاقات بين التنسيقية والبرلمانيين والسياسيين الشباب في موريتانيا، وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وفي نهاية اللقاء قدم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ميدالية التنسيقية للسفير تقديراً لعمق العلاقات بين البلدين.

ضم وفد التنسيقية كلًا من النائبة رشا أبو شقرة، والنائب طارق الخولي، عضوا مجلس النواب، والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، ومن الأعضاء بسمة العقدة، وسميرة الشريف.

تنسيقية شباب الأحزاب سفير دولة موريتانيا لدى القاهرة الحسين سيدي عبد الله الديه العلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا

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