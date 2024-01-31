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وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى للقضايا الإنسانية لبحث الأوضاع الراهنة بغزة

08:32 م الأربعاء 31 يناير 2024

الفريق أول محمـد زكى يلتقى المبعوث الأمريكى

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كتب- محمد سامي و محمد أبو بكر:

التقى الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، السفير ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

وتناول اللقاء، مناقشة الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود؛ لاستدامة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الضرورية بالكميات الكافية؛ لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية؛ للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين.

حضر اللقاء، الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددُ من قادة القوات المسلحة، ونائب السفير الأمريكى والملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة.

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