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BBC

أجواء ساحرة.. جمهور معرض الكتاب يتحدى الأمطار والطقس السئ- صور

08:26 م الأربعاء 31 يناير 2024
  • عرض 6 صورة
    جمهور معرض الكتاب يتحدى الأمطار
  • عرض 6 صورة
    جمهور معرض الكتاب يتحدى الأمطار
  • عرض 6 صورة
    جمهور معرض الكتاب يتحدى الأمطار
  • عرض 6 صورة
    جمهور معرض الكتاب يتحدى الأمطار
  • عرض 6 صورة
    جمهور معرض الكتاب يتحدى الأمطار
  • عرض 6 صورة
    جمهور معرض الكتاب يتحدى الأمطار
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كتب- محمد شاكر

تصوير- محمود بكار

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار اليوم.

وتحدى جمهور المعرض، حبات الأمطار التي سقطت على رؤوسهم، حبا في متعة القراءة والمعرفة، مما شكل أجواء ساحرة في أرض مصر الدولية للمعارض بالتجمع الخامس، خاصة مع اقتناء الأطفال بالونات ملونة، كما أنهم قاموا بالتقاط بعض الصور التذكارية أثناء هطول الأمطار، وسط حالة من البهجة والفرحة.

يأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية، من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

ويستقبل المعرض الزوار فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء يومًا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور يوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، أما يوم الجمعة فيتم استقبال القراء عقب صلاح الجمعة فى حدود الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.

أجواء ساحرة بمعرض الكتاب جمهور معرض الكتاب يتحدى الأمطار معرض القاهرة الدولي للكتاب

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