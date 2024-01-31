آخر موعد لتلقي طلبات تمويل مشروع "ورشتي" لأصحاب محلات الذهب.. غدًا

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إنها مستمرة في تلقي طلبات تقديم الحصول على التمويل الخاص بمشروع "ورشتي" حتى غدٍ الخميس؛ من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجَّه رسالة إلى أصحاب ورش الذهب والفضة بالجمالية، وهي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016، والتي حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة في مشروع جمعيتي بعدد 8220 منفذًا حتى الآن، وجار استكمال الإجراءات في المرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذي قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان، وأن فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت في نوفمبر 2021، وتم مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحاً أن تأخير التنفيذ جاء للحصول على أفضل نظام تمويلي وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.

ويهدف المشروع إلى دعم وتطوير صناعة المصوغات الثمينة، من ذهب وفضة، للورش الصغيرة والمتوسطة؛ المستهدف تمويلها ضمن البروتوكول بعدد 250 ورشة على مستوى الجمهورية، تنقسم إلى 50 ورشة في كل مرحلة، كما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ستقوم بتسهيل عدد من الإجراءات لتقنين أوضاع العاملين في القطاع من خلال إصدار رخص تشغيل لتلك الورشة غير المقننة، حيث سيتم أيضًا إصدار شهادة الخبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية في القاهرة.