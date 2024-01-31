السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه بداية من الغد

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي (أبوقير - المنتزه) بخط (الإسكندرية - أبو قير) اعتبارا من صباح الخميس الموافق 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع.

كما تقرر تشغيل القطارات في المسافة ما بين محطتي سيدي جابر والمنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كل قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة في يناير 2023.

يذكر أنه قد سبق إيقاف تشغيل القطارات في المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدي جابر كمرحلة أولى.

ونسقت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبو قير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلي وهم قطاري (790 / 791) طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب (رشيد / المعمورة) كالجدول المرفق.