إعلان

BBC

زيارة ميدانية لدينية النواب لمسجد السلطان أبو العلا.. والأوقاف تقرر تخصيص 3 ملايين دفعة أولى لترميمه

02:51 م الأربعاء 31 يناير 2024

مسجد السلطان أبو العلا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:
تفقد اليوم الأربعاء، وفد من لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد ابوهاشم، وكيل اللجنة، مسجد السلطان أبو العلا بحى بولاق أبو العلا وذلك بحضور مقدم طلب الإحاطة النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب وبحضور مسئولي وزارة الأوقاف ووزارة الأثار والتنمية المحلية.

وأكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أنه قد تقدم بطلب الإحاطة السابق مناقشته باللجنة نظرا لمكانة مسجد السلطان ابو العلا التاريخية وأثريته ولم يتم ترميمه ورفع كفاءه المسجد منذ عهد السلطان فؤاد رغم أنه يحتوي على تراث معماري وإسلامي.

وأوضح أنه بناء على طلب الإحاطة تفقدت اللجنة المسجد اليوم، وقررت وزارة الأوقاف اعتماد مبلغ مالي يصل قيمته 3 ملايين كدفعة أولى للبدء في التنفيذ، ومن المقرر أن يقوم قطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار بالتنفيذ والإشراف تنفيذا لقرار لجنه الشئون الدينية.

كما تفقدت اللجنة أيضًا مسجد القاضى يحي بحي بولاق أبوالعلا حيث سبق للنائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب تقديم طلب الإحاطة للجنة في دور الانعقاد الثالث، وأكد النائب أن المسجد له مكانه أثرية ومعمارية ومغلق منذ القرن الماضي ويرغب الأهالي في فتحه ويتم رفع كفاءته بمعرفة المشاركة الاجتماعية بحي بولاق أبوالعلا.

وأكد النائب أن عدد من الشركات الخاصة تعهدت بتكفل جميع الأعمال الأثرية والمعمارية تحت إشراف قطاع الأثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار حيث يتم الترميم بواسطة فنيين.

مسجد السلطان أبو العلا مجلس النواب الدكتور محمد ابوهاشم لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة الثقافة تلتقي أمين عام الاتحاد الدُولي للناشرين لمناقشة سبل التعاون المشترك

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

صندوق النقد الدولي: بعثتنا لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية
المصريون يشترون 57 طن ذهب في 2023.. ورقم قياسي للسبائك والجنيهات
أمطار غزيرة وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة