زيارة ميدانية لدينية النواب لمسجد السلطان أبو العلا.. والأوقاف تقرر تخصيص 3 ملايين دفعة أولى لترميمه

كتب- نشأت علي:

تفقد اليوم الأربعاء، وفد من لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد ابوهاشم، وكيل اللجنة، مسجد السلطان أبو العلا بحى بولاق أبو العلا وذلك بحضور مقدم طلب الإحاطة النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب وبحضور مسئولي وزارة الأوقاف ووزارة الأثار والتنمية المحلية.

وأكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أنه قد تقدم بطلب الإحاطة السابق مناقشته باللجنة نظرا لمكانة مسجد السلطان ابو العلا التاريخية وأثريته ولم يتم ترميمه ورفع كفاءه المسجد منذ عهد السلطان فؤاد رغم أنه يحتوي على تراث معماري وإسلامي.

وأوضح أنه بناء على طلب الإحاطة تفقدت اللجنة المسجد اليوم، وقررت وزارة الأوقاف اعتماد مبلغ مالي يصل قيمته 3 ملايين كدفعة أولى للبدء في التنفيذ، ومن المقرر أن يقوم قطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار بالتنفيذ والإشراف تنفيذا لقرار لجنه الشئون الدينية.

كما تفقدت اللجنة أيضًا مسجد القاضى يحي بحي بولاق أبوالعلا حيث سبق للنائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب تقديم طلب الإحاطة للجنة في دور الانعقاد الثالث، وأكد النائب أن المسجد له مكانه أثرية ومعمارية ومغلق منذ القرن الماضي ويرغب الأهالي في فتحه ويتم رفع كفاءته بمعرفة المشاركة الاجتماعية بحي بولاق أبوالعلا.

وأكد النائب أن عدد من الشركات الخاصة تعهدت بتكفل جميع الأعمال الأثرية والمعمارية تحت إشراف قطاع الأثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار حيث يتم الترميم بواسطة فنيين.