اقتراح الاستراتيجيات وخطط عمل.. 10 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف

كتب- نشأت علي:

حددت المادة 6 مكررا "أ" من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والخاصة باختصاصات المدير التنفيذى للصندوق.

ومنح القانون المدير التنفيذي للصندوق 10 اختصاصات وفقا لما نصت عليه المادة (6) مكررا (أ) وهي كالآتي:

- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.

- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.

- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها

- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة.

- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.

- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.

- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.

- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.

- يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.