وفاة والدة إعلامية بقناة "الناس" وحماة مسؤول بالنادي الأهلي

كتب- محمد سامي:

توفيت منذ قليل إحسان عبدالمطلب هلال والدة الإذاعية مروة شتلة ومقدمة البرامج بقناة الناس زوجة الإعلامي شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي.

ويقام العزاء يوم الجمعة المقبل الموافق 2 فبراير بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم.

وأعلن الإعلامي شريف فؤاد، وفاة والدة زوجته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" إنا لله وإنا إليه راجعون".. حماتي الحاجة إحسان عبدالمطلب هلال والدة زوجتي مروة شتلة وجدة أبنائي في ذمة الله.

وتابع: "كانت تسير إلى الله بخطى ثابتة وهي صابرة على مرضها ومؤمنة بقضائها، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان".

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