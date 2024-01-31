أمطار غزيرة وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة: "يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (٣:٢.٥) متر.

وأكد الهيئة أن يوجد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ)، وتكون متوسطة على مناطق من ( دمياط- بورسعيد- الدقهلية - شمال سيناء).

وأكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يوجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من خليج السويس ومدن القناه ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.