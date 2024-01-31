نشرة التوك شو| ارتفاع كبير لأسعار الزيوت.. ومشهد سينمائي لمقتل فلسطينيين بمستشفى ابن سينا

كتبت- داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الزيوت بنسبة 33%

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الزيوت شهدت ارتفاعات كبيرة منذ بداية يناير بلغت 33% دون أسباب واضحة.

وأضاف المنوفي خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء الثلاثاء: "التجار ملحقوش يستوردوا بالأسعار الجديدة، وأتمنى أن يقوم المنتجين بتهدئة رفع الأسعار لأن ده مش معقول".

وتابع: "المواد الغذائية هي أمن قومي ومن المفترض أن تكون الأسعار تتماشى مع المدخلات، لكن الإجراءات التحوطية من قبل المنتجين تحدث بشكل غير منطقي".

وقال المنوفي: "إحنا عاوزين العجلة تدور وبنتكلم في سلع لا غنى عنها بالنسبة للمواطن، لأن التغيرات السعرية كبيرة ومتلاحقة، غيروا أسعار الزيوت أول الشهر وامبارح لأول مرة يتم رفع أسعار السلع مرتين خلال شهر حتى المكرونة زادت بنسبة 30% مرتين في الشهر".

- ضياء رشوان: الحوار الوطني سيخرج باقتراحات محددة وقابلة للتنفيذ حول الاقتصاد

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر بيانا منذ يومين، والذي أوضح بشكل محدد بأن الحوار الوطني سيبدأ مرحلته الثانية.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن البيان يأتي استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بعيد الشرطة، والتي طلب فيها بإجراء حوار معمق حول الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، بحيث يخرج باقتراحات محددة ومفصلة وقابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني وجد أن هذه الدعوة الرئاسية لبدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني بالبعد الاقتصادي والقضايا الاقتصادية الراهنة أمر في محله تماما خاصة أن الأوضاع الاقتصادية حاليا تمثل عبئا كبيرا على المواطنين، وأنه لا بد الاجتهاد من كل من يملك القدرة على الاجتهاد لبحث إجراءات محددة وحلول تفصيلية سريعة وعميقة.

وتابع: "طلبنا من كل الأطراف أن يقدموا لمجلس أمناء الحوار تصوراتهم المكتوبة، وكل شخص يرسل ما يراه أنه بالنسبة له أولوية، والشرط الوحيد أن تصل هذه التصورات تكون ذات طبيعة تفصيلية ومحددة وبها إجراءات سواء تنفيذية أو تشريعية".

- رئيس غرفة الملابس الجاهزة: أتوقع ارتفاع أسعار الملابس الصيفية الفترة المقبلة

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن القطاع يعاني من ظروف صعبة، كما أن كافة مستلزمات الإنتاج يتم تسعيرها بسعر السوق غير الرسمي للدولار، وهذا الأمر أدى لارتفاعات كبيرة في أسعار الأقمشة والخامات.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، اليوم الثلاثاء، أنه من يناير 2023 وحتى الآن ارتفعت الأسعار بنسبة 200% كمستلزمات انتاج والتي تشكل 75% من التكلفة، ومن ثم ارتفعت أسعار المنتجات ما بين 150-175%.

وأوضح أن مستلزمات الإنتاج تشكل 75% من قيمة المنتج ونسبة 25% قيمة الأجور والأسعار التي ارتفعت من مطلع يناير 2023 حتى يناير العام الجاري بنسبة 150%، متابعا: "للأسف الشديد كل يوم فيه سعر جديد لنفس الخامة، أنا شاري من 4 أيام خامة قماش بسعر 380 جنيهًا، ونفس الخامة بـ 410 جنيه اليوم، وما يحدث محدش قادر يستوعبه حتى الآن، ونحن كصناع توقفنا عن الإنتاج مش قادرين كمان نشتري".

وعن المصانع الصغيرة والمتوسطة، قال: "أتوقع توقف إنتاج عدد كبير من تلك المصانع وسوف يبدأ ذلك في الظهور خلال الفترة القادمة".

وفيما يخص أسعار المنتجات الصيفية، أوضح "عبدالسلام" أن موسم الصيف يبدأ الاستعداد له من يناير عبر شراء مستلزمات الإنتاج ليتم تسليمها منتصف فبراير حتى نهايته.

وأضاف: "للأسف رؤوس الأموال تقلصت بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار الأمر الذي أدى لتراجع القوة الشرائية، ومن ثم سوف تتراجع القدرة الإنتاجية وسوف ينعكس على حجم العمالة البالغة مليون و700 ألف عامل في قطاع الملابس الجاهزة".

- أسامة كمال: مشهد مقتل فلسطينيين بمستشفى ابن سينا "فيلم سينما"

استنكر الإعلامي أسامة كمال، مشاهد تنكر قوات خاصة من جيش الاحتلال ودخول مستشفى ابن سينا في جنين وقتل 3 شبان فلسطينين، مؤكدا أنها فضيحة كبيرة لإسرائيل تضاف لفضائحها المستمرة وهي جريمة حرب.

وأضاف كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي": أن جيش الاحتلال يدعي أن الشباب الذي تم قتلهم تابعون لكتائب القسام، مؤكدًا أن هذه المشاهد التي تم توثيقها من خلال كاميرا مراقبة بالمستشفى تعود لمسلسل إسرائيلي وهو مشهد سينمائي متكرر في عالم ليس به قانون.

وتابع: "إسرائيل عصابة وكيان مؤسس على الخوف عارفين حقيقتهم"، موضحًا أن هناك قوات خاصة إسرائيلية من المستعربين يخطفون شبابا من وسط مدينة بيت لحم، موضحا أن المستعربين "فرق الموت الإسرائيلية" ارتكبوا جريمة بشعة في 2023 قبل "طوفان الأقصى" وهذه الاعتداءات مسلسل مستمر منذ زمن طويل وهي فرق تتنكر للتسلل داخل الجماعات العربية.

- "مفيش حاجة اسمها تبليط الهرم".. زاهي حواس يعلق على المشروع المثير للجدل

نفى الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار، ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "تبليط هرم منكاورع"، بعد إعلان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بدء دراسة مشروع إعادة كساء أو تغليف الهرم الأصغر بالجرانيت.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: "مفيش حاجة اسمها تبليط الهرم، اللي طلع الكلام واحدة ست بتخرف ليس لها في العلم، مين يقدر يبلط الهرم؟!"، بحسب تعبيره.

وأوضح: أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كان في إسبانيا عندما أعلن «وزيري» عن بدء دراسة مشروع إعادة كساء أو تغليف الهرم الأصغر بالجرانيت، قائلًا إنه عاد فورًا بعدها إلى القاهرة، وطالب بتشكيل لجنة عليا برئاسته لدراسة الأمر.

ورفض الإفصاح عن رأيه بشأن المشروع؛ إلا بعد صدور القرار الأخير عن اللجنة، موضحًا أن "الهرم الأصغر مبني من الحجر الجيري من الهضبة نفسها، ثم لجأ الملك منقرع لكساء وجهه بأحجار جرانيتية".

وحول آخر الجهود المبذولة لاستعادة حجر رشيد، ناشد المواطنين جمع 800 ألف توقيع على الوثيقة التي خصصها لهذا الغرض، من أجل الوصول إلى مليون صوت مؤثر لاستعادة الحجر.

- "الأمور مستقرة".. الزراعة تكشف أسباب انتشار الجراد على الحدود المصرية

علق أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزراة الزراعة، على ظهور الجراد بجنوب محافظة البحر الأحمر، موضحا أن الجراد آفة طبيعية، والشتاء هو موعد ظهوره.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، إلى زيادة كمية الجراد هذا العام بسبب هطول الأمطار وتكوّن العشب الأخضر، موضحا أن هذه بيئة مناسبة لتكاثر الجراد في المنطقة الوسطى من إفريقيا التى تشمل السودان والصومال وإثيوبيا وإريتريا.

وأوضح أن الجراد يأتي مهاجرًا من دول أخرى ومع زيادة الأعداد ينتقل الجراد من منطقة إلى أخرى.

وأكد "رزق" أن هناك تراجعًا لجهود مكافحة الجراد في بعض الدول المجاورة، حيث بدأت بعض الأسراب الصغيرة الدخول إلى الحدود المصرية، مشيرا إلى أن رجال مكافحة الجراد الصحراوي تعاملوا مع هذا الموضوع وأصبحت الأمور مستقرة حتى الآن.

- خبير يكشف مخاطر "تعويم الجنيه" دون توفير الدولار بالبنوك

كشف يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار، تفاصيل الاقتراحات بشأن رفع سعر الدولار في القطاع المصرفي، مبينا أن الاقتصاد المصري له طبيعة خاصة ومنقسم إلى رسمي وغير رسمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه في حال رفع سعر الدولار بشكل رسمي حتى يكون مساويا للسوق السوداء، فلا بد من توفير حاجة الناس من الاعتمادات البنكية.

وأوضح: أنه لا توجد مشكلة في تحرير سعر الصرف، ولكن بشرط توفير اعتمادات دولارية للشركات والمصانع لأنه في حال عدم توفرها سيكون هناك مشكلة كبيرة كما حدث في بعض الدول.

وشدد على أن "التعويم إجراء خطير حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الأمر بشكل منضبط"، منوهًا إلى أن رفع سعر الفائدة لمنع الدولرة دون أن يكون هناك آليات أخرى سيتبعها بعض المشاكل، مؤكدا أنه يمكن السيطرة على السيولة الموجودة لدى الناس من خلال عدة إجراءات بينها رفع الفائدة.