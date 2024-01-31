رئيس جهاز حماية المستهلك: لا يجب تأثر السكر أو الأرز بسعر الصرف العالمي

كتبت -داليا الظنينى :

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز يعمل على محورين، أولهما هو استقبال الشكاوى، حيث استقبلوا 192 ألف شكوى في عام 2023، خاص بالسلع المعمرة وخدمات المحمول والتجارة الإلكترونية، منوهًا بأن معدل الأداء في الرد على الشكاوى جيد وممتاز.

وأضاف "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي": إن الجهاز يمتلك نظام جيد ومعدلات العمل "معقولة"، مشددًا على أن المحور الثاني هو الرقابة على الأسواق، موضحًا أن المستهلك والتجار يعانون من عدم انضباط الأسعار، منوهًا بأنه في أول أسبوعين له من العمل بالجهاز خرجوا في 45 حملة من أجل الوصول إلى حلول وليس تحرير محاضر فقط.

وأوضح أنه لا يجب أن يتأثر السكر أو الأرز بسعر الصرف العالمي، حيث إن مصر مكتفية ذاتيًا من السلعتين وممنوع تصدير السكر خارج مصر، مشددًا على أن المصانع تنتج كيلو السكر بـ24.5 ويجب أن يصل للمواطن بـ 27 جنيه، مؤكدًا أن هناك مخازن على أطراف المدن موجود بها كميات كبيرة من السكر يتم مسح السعر منها وتم ضبط هذه الكميات المخزنة.

وتابع: "مصر دولة اقتصادها حر والعرض والطلب هما أساس التسعير"، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك مكون من 500 فرع بـ22 فرع موجود بالمحافظات ومن لهم الضبطية القضائية 85 موظف فقط على مستوى الجمهورية.

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