رئيس "المحطات المائية" بالكهرباء: السد العالي يعمل بكفاءة تامة.. وهذا هو منسوب مياه النيل

كتب - محمد صلاح:

كشف المهندس هشام كمال، رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أن منسوب مياه النيل سجل ارتفاعا خلال الفترة الحالية عن نظيره من العام الماضي، حيث بلغ المنسوب الأمامي 180 مترًا و45 سم، بينما العام الماضي 180 مترًا و43 سم.

وأضاف كمال في تصريحات لمصراوي، أنه بالرغم من الإجراءات التي يتم تنفيذها من خلال السدة الشتوية يتم تحميل وإنتاج ١٧٠٠ ميجاوات من القدرات الكهربائية المولدة من التوربينات بمعنى أن ٧٠٪ من طاقة السد العالي تعمل بكفاءة تامة فيما عدا أعمال صيانة تتم حاليا على وحدتين داخل النفق.

وأوضح أن سد أسوان والخزان يعملان بـ٥٠٪ من طاقتهما ايضا وينتجان ٣٥٠ ميجاوات من إجمالي ٥٥٠ ميجاوات، بالإضافة بانتظام عمل قناطر (إسنا ونجع حمادي وأسيوط) اللذين يعملون بكفاءة تامة تصل ١٠٠٪، منوهًا إلى أن خزان إسنا ينتج أقصى طاقة تبلغ ٨٣ ميجاوات وكذلك قناطر نجع حمادي تنتج قدرات تبلغ ٦٤ ميجاوات وهناك قناطر أسيوط تنتج ٣٥ ميجاوات.

وأكد أن إجمالي القدرات المنتجة والمولدة من السد العالي تبلغ ما يقرب من ألفي و١٦٠ ميجاوات خلال الفترة الحالية، ويتراوح الإنتاج والتوليد من ١٤٠٠ حتى ١٧٠٠ ميجاوات نظرًا لأعمال الصيانة والسدة الشتوية.

وشدد على أن لا صحة لوجود أى تأثر بمحطة السد العالي أو تعطل أيًا من الوحدات نتيجة نقص المياه على الإطلاق.