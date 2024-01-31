وم.. آخر موعد لتلقي طلبات الترشح على منصب نقيب المحامين

تواصل النقابة العامة للمحامين، تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، اليوم الأربعاء، على أن يكون آخر أيام تلقى الطلبات، حيث يبدأ اليوم من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اعلنت أنها تلقت خلال اليوم الرابع لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (2) ملف لمرشح على منصب النقيب العام.

وأنهى عدد (33) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (14) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملف لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى اليوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.