مصدر مصري للقاهرة الإخبارية: غير مقبول أي تحركات إسرائيلية في محور فيلادلفيا



القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر رفيع المستوى، مساء الثلاثاء، مناقشة أية ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي بشأن "فيلادلفيا".

وقال في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه "لم تتم مناقشة أية ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي بشأن فيلادلفيا، وغير مقبول أي تحركات من الجانب الإسرائيلي".