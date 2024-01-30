مصدر مصري للقاهرة الإخبارية: غير مقبول أي تحركات إسرائيلية في محور فيلادلفيا
القاهرة - مصراوي:
نفى مصدر رفيع المستوى، مساء الثلاثاء، مناقشة أية ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي بشأن "فيلادلفيا".
وقال في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه "لم تتم مناقشة أية ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي بشأن فيلادلفيا، وغير مقبول أي تحركات من الجانب الإسرائيلي".
مصدر مصري: لم نناقش أى ترتيبات مع #إسرائيل بشأن #محور_صلاح_الدين “#فيلادلفيا”#القاهرة_الإخبارية#من_غزة_هنا_القاهرة #تضامنا_مع_فلسطين pic.twitter.com/hKllqDnl1x— AlQahera News (@Alqaheranewstv) January 30, 2024
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