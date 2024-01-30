الفنان محيي إسماعيل ومعرض الكتاب.. لماذا يتكرر انسحابه؟

كتب- محمد شاكر

أثار الفنان محيي إسماعيل، الجدل للمرة الثانية، بتكرار انسحابه مع ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بسبب غياب الجمهور.

حيث اعتبر إسماعيل عدم وجود جمهور في الندوات التي يشارك بها، إهانة وعدم تقدير، مما يعطيه الحق في الانسحاب.

اللافت أن انسحابه هذه الدورة لم يكن من ندوة عامة، وإنما من حفل توقيع أحد إصدارات اسماعيل نفسه.

وقد كانت المرة الأولى التي يتعرض فيها محيي إسماعيل لهذا الموقف المحرج، منذ عامين خلال الدورة 53 من معرض الكتاب، حيث كان مقرراً أن يشارك في ندوة بالمعرض تحمل عنوان "200 عام على ميلاد دستويفسكي" في قاعة ضيف الشرف بالمعرض، ووصل في موعده ليفاجأ بخلو القاعة من الجمهور وعدم حضور الضيوف في موعدهم ليغادر المكان منزعجاً.

وكان آخر ظهور لمحيي إسماعيل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ77، حيث علّق في منشور عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" قائلاً: "نفسي المليار واحد اللي بيحبوني يزيدوا واحد كمان".

وتقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

تذكرة معرض الكتاب

ويمكن حجز التذكرة الكترونيا من خلال منصة معرض القاهرة للكتاب أو يدويا من شباك التذاكر المتواجد أمام بوابات المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، ويبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات للفرد.

خدمات معرض الكتاب

المعرض يقدم مجموعة من الخدمات لزائريه منها: خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، استراحات للجمهور، أماكن للخدمات.

وخصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة وذلك تيسيرًا على الزوار.