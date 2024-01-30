وزير الثقافة الفنزويلي: كنا أول دولة من أمريكا اللاتينية ترسل مساعدات لفلسطين

كتب- محمد شاكر:

تصوير - محمود بكار:

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إرنستو بيياجاس، وزير السلطة الشعبية للثقافة بجمهورية فنزويلا، على هامش زيارته بمصر ضمن مشاركة فنزويلا للمرة الأولى بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن التعاون مع فنزويلا يمثل إحدى الخطوات الجادة لتفعيل استراتيجية الدولة المصرية، للانفتاح والتعرف على ثقافات العالم المتعددة، بشكل تبادلي، بما يدعم نشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب، من خلال الثقافة والفنون، بما يؤصل قيمة ومكانة مصر وريادتها الحضارية بين دول العالم، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على استثمار آليات التبادل الثقافي لإحداث المزيد من التعارف ودعم العلاقات بين الشعبين المصري والفنزويلي، خلال المرحلة المُقبلة.

ومن جانبه، أعرب وزير الثقافة الفنزويلي، عن سعادته بالتواجد في مصر أرض الحضارة والتاريخ ليشهد أحد أهم الفعاليات الثقافية ،ولتفعيل أوجه التعاون الثقافي المشترك، بما يسهم في توطيد العلاقة مع مصر على الصعيدين الشعبي والحكومي، مؤكدًا الحرص على أن يصبح هذا القاء ضمانة فاعلة للتقريب بين شعبي البلدين، وأرضًا خصبة للاحتكاك الثقافي والفني بين مبدعي البلدين لنشر إبداعاتهم عبر فضاءات جديدة.

كما حرص وزير الثقافة الفنزويلي، على توجيه الدعوة لوزيرة الثقافة، لتحل مصر ضيف شرف معرض فنزويلا الدُولي للكتاب العام القادم، معربًا عن سعادته بأن يكون الجناح الفنزويلي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مجاورًا للجناح الفلسطيني، مؤكدًا اهتمام بلاده بالتضامن مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن فنزويلا كان لها السبق كأول دولة من أمريكا اللاتينية تقوم بإرسال المساعدات إلى فلسطين، معربًا عن تطلعاته بأن تحظى فلسطين بوضعية أفضل، خلال المرحلة المُقبلة.

كما تفقدت وزيرة الثقافة، ونظيرها الفنزويلي، عددًا من أجنحة المؤسسات والهيئات المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كما حرصا على زيارة الجناح الفلسطيني، والتعرف على محتوياته، من خلال لقائهم مع ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، الذي شرح مكونات الجناح الذي يحتفي بحياة الشهداء من خلال حائط يحوي صورهم في إشارة إلى أنهم ليسوا برقم بين الإحصائيات التي تحصي أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي يوميا، وثمن الناجي جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية وجهود وزيرة الثقافة لدعم المشاركة الفلسطينية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كما ثمن التضامن الفنزويلي الكبير مع القضية.