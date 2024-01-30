العراب.. كتاب جديد لإيهاب مصطفى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد شاكر

صدر حديثًا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع كتاب "العراب.. حكايات من دفتر أحمد خالد توفيق"، للكاتب الصحفي إيهاب مصطفى، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والذي بدأت فعالياته في الـ 24 من شهر يناير الجاري وتستمر حتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.

يقول سيد شعبان مدير دار تشكيل عن الكتاب: هو مفاجأة الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 55، وللعلم فإن الكتاب كان قد انتهى العمل عليه منذ أكثر من عامين، لكننا آثرنا التريث والانتظار لأمور كانت في الحسبان.

ويقول إيهاب مصطفى مؤلف الكتاب: رحلة بحث كبيرة بدأت بعد وفاة أحمد خالد توفيق عام 2018، فذهبت إلى مسقط رأسه بطنطا وقابلت ابنه الدكتور محمد أحمد خالد توفيق وصديقه المقرب أبهج أديب ودارت الكثير من الحوارات كانت نواة لهذا الكتاب.

وصدر إيهاب مصطفى الكتاب بقوله: تحدث أحمد خالد توفيق كثيرًا عن الكتابة، لكنه لم يتطرق كثيرا إلى حياته الشخصية ونشأته وتفاصيلها، ومن هنا فكرت في كتاب يجمع كل ما لم يقله أحمد خالد توفيق، نشأته وتعليمه وأصدقاؤه وحكاياته وما سر هذا التقارب بينه وبين نبيل فاروق.

كان السبب في ذلك أن الكثير منا كبر علي أعماله والكثير منا حدد مستقبله في الكتابة بناء علي ما قرأه له..

قرأنا له كثيرا.. لكننا لم نقرأ عنه

هذ الكتاب يدور حول أحمد خالد توفيق.. الإنسان.