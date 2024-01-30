مديرية التعليم بالقاهرة تعلن موعد نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية عن إعلان نتائج الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بجميع مدارس القاهرة غداً الأربعاء.

ووفق منشور للمديرية، يتم قبول التظلمات لجميع المراحل بدءا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٤ ولمدة 15 يوم عمل.

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