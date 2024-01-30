مديرية التعليم بالقاهرة تعلن موعد نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي
كتب- محمد نصار:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية عن إعلان نتائج الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بجميع مدارس القاهرة غداً الأربعاء.
ووفق منشور للمديرية، يتم قبول التظلمات لجميع المراحل بدءا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٤ ولمدة 15 يوم عمل.
اقرأ أيضًا:
ظهرت الآن.. 3 طرق للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة
التنمية المحلية تكشف تفاصيل "الكارت الذهبي" لحصر أراضي الدولة المستردة
فيديو قد يعجبك: