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مديرية التعليم بالقاهرة تعلن موعد نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

05:31 م الثلاثاء 30 يناير 2024

طلاب الصف الأول الثانوي

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كتب- محمد نصار:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية عن إعلان نتائج الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بجميع مدارس القاهرة غداً الأربعاء.

ووفق منشور للمديرية، يتم قبول التظلمات لجميع المراحل بدءا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٤ ولمدة 15 يوم عمل.

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