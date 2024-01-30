وزير الصحة يبحث مع "جنرال إلكتريك" الرؤية المستقبلية للتعاون بالقطاع الطبي

كتب- أحمد جمعة:

بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مع ممثلي شركة "جنرال إلكتريك" معدلات الإنجاز في المشروعات المشتركة وما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، والرؤية المستقبلية للتعاون في القطاع الطبي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة مع ممثلي شركة "جنرال إلكتريك" على هامش معرض الصحة العربي الذي يعقد في الفترة 28 يناير إلى 1 فبراير المقبل بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار إن الوزارة تتعاون مع جنرال إلكتريك لدعم القطاع الطبي المصري من خلال توفير أحدث الأجهزة التشخيصية من أنواع مختلفة.

وأوضح دور هذا التعاون في رفع كفاءة خدمة التشخيص المقدمة بالمستشفيات سواء كانت أجهزة التصوير المقطعي متعددة الأجزاء، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وأجهزة القسطرة، وأجهزة الأشعة الرقمية، وأجهزة الموجات فوق الصوتية عالية التقنية، وأجهزة التصوير الشعاعي للثدي.

وأضاف أن شركة "جنرال إلكتريك" ساهمت في مشروع تطوير آلات التصوير المقطعي القديمة وتطويرها باستخدام آلات التصوير المقطعي الحديثة، والتي سيكون لها تأثير فعال في توفير خدمة عالية الكفاءة، بالإضافة إلى توريد آلات التصوير المقطعي لمستشفيات وزارة الصحة.

وتابع أن "جنرال إلكتريك" ساهمت في تطوير أجهزة الرنين المغناطيسي ورفع كفاءتها، وتزويدها بأحدث البروتوكولات التشخيصية للمساهمة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام البروستاتا من خلال تطوير 29 جهاز رنين مغناطيسي بمستشفيات وزارة الصحة في مختلف قطاعاتها، حيث تم بالفعل تطوير 3 أجهزة الرنين المغناطيسي وجاري الانتهاء من تطوير 26 جهازًا.

ولفت إلى أن التعاون بين الوزارة والشركة ساهم أيضا في العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة من خلال تطوير 4 وحدات لتصوير الثدي بالأشعة السينية المتنقلة، بالإضافة إلى تطوير جهاز تصوير الثدي بالأشعة السينية الموجود في وحدة صحة المرأة التابعة للإدارة العامة للأشعة.

وأشار إلى التعاون مع الشركة في مشروع وحدات الأشعة المتنقلة، من خلال توفير وحدة تصوير مقطعي متنقلة عالية الجودة ساهمت في توفير خدمة تشخيصية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.