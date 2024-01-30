"الزراعة": تحصين أكثر من 6.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كتب- مصراوي:

قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة اختتمت أعمالها بجميع محافظات الجمهورية..مشيرا إلى أنه تم تحصين 3 ملايين و585 ألفا و631 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة في 19 نوفمبر الماضي وحتى نهايتها في 15 يناير الجاري.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد .

وقال صابر - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه تم أيضا تحصين 3 ملايين و183 ألفا و795 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال.

وأضاف أن الحملات مستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة طوال العام، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في القوافل البيطرية المجانية مع معاهد مركز البحوث الزراعية المعنية لعلاج مواشي صغار المربين في كل قرى ونجوع مصر.