وشها الحقيقي بدون فلتر.. الطبيب نادر صعب يرد على ريهام سعيد - فيديو

كتب- مصراوي:

رد الدكتور نادر صعب، على حديث الإعلامية ريهام سعيد، فيما يتعلق بعملية التجميل التي نتج عنها تشويه وجهها، حسب ما نشرته.

وقال "صعب" في فيديو بثه عبر موقع إنستجرام: حضرتك جيتي عندي لتصحيح الوجه وعندك شكاوى من العنق والفم والخدود لأنك كنتٍ خاضعة لعمليات سابقة، وأنا شرحتلك والكلام موثق وصورتلك واتفقنا مع بعض، وعندك كامل المعلومات عن العملية وعن الجرح، وهذا موثق.

وأضاف طبيب التجميل: أنتٍ اللي بإيديكي شديتي وشك وطلبتي إزاي عايزة يكون، وأنك عايزة تتخلصي من الترهل مش زي ما أنتٍ مقتنعة ومصورة بالفلتر.

وتابع: العملية شد الوجه، والنتيجة مابتظهرش تاني يوم، وحسب الملف الطبي والتاريخ التجميلي وأكيد شرحتلك، وإذا كان في مواد وخيوط ودهون باعترافاتك حول العيون، علمًا بأنني لم ألمس الجفن العلوي ولا العظم فوق العين وهذا تم تصويره، إنما شد الوجه بهذه الحالة لما نشد الوجه والرقبة والخدود، هذا لا يحدث إلا لما يكون هناك تناسقًا بالوجه.

وواصل الدكتور نادر صعب: هل في عملية جراحية من غير جرح؟، مفيش، وحسب الأصول الطبية المعتمدة وحالتها، اشتغلت بضمير وما كان بيتعمل أحلى من كده، وأكرر أنا لم ألمس الجفن العلوي أو العظم من فوق العين.

واستطرد: تاني يوم من العملية خرجت من المستشفى مش زي ما بتدعي أنها خرجت بعد شهر ونصف، والأغرب أنها عملت حملة ترويجية لمنتج لشد الوجه ولم تخبرني بهذا الأمر ولم أعلم نوع الكريمات التي تستخدمها.

وأضاف خبير التجميل: كنت بشوفك على التلفزيون متألقة بعد 4 أشهر من العملية، الصورة اللي بتستغليها قدام الناس، بترجع لتاني يوم بعد العملية مباشرة، إيه الهدف من عرضها دلوقتي بعد 10 أشهر غير الافتراء والتشهير، أكيد العملية بتكون من خلال جرح، وبينتج عنها ورم وغيره، لكن هذا لا يعتبر تشويهًا.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع ريهام سعيد بعد إجراء العملية: تم التواصل معك من خلال الطاقم الطبي وعلمت بنجاح العملية من خلال ظهورك في التلفزيون، وقيامك باستغلال وجهك بعد العملية في الدعاية لمنتج طبي لشد الوجه، أي امرأة تتجرأ تطلع على الهواء بعد 4 أشهر من العملية لو مش عارفة إن وضعها حلو 100%، ليه مقولتيش ده، العملية ناجحة ولا يمكن تتعمل أحلى من كده ولا بطريقة تانية.

وشدد الدكتور نادر صعب: الصورة اللي اتحطت كانت بعد يومين من العملية، وأنتٍ لا تحكي بضمير، امرأة بعمرها وخاصعة لعدة عمليات بالوجه وحقن وترهلات، مش معقول تكون النتيجة أحسن من كده.

واختتم: عندي موافقة كاملة على نشر كل شيء صورناه سوا، مبدأتش أنشر إلا بعد ما شفت البرنامج التلفزيوني واللي عرضتيه عني بدون استئذاني، للتشهير بيّ، وأنا توجهت للقضاء لأحصل على حقي، وما كان لدي رغبة في نشر أي شيء، لكن لما تقول كانت جاية عندي قمر، بقى لازم أظهر وشها الحقيقي بدون فلتر.