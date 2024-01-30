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قرار جمهوري بتخصيص أراض لإقامة مشروعات موانئ جافة ومناطق لوجستية

03:06 م الثلاثاء 30 يناير 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٤ بتخصص قطع أراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها في إقامة مشروعات موانئ جافة ومناطق لوجستية.

وهي مساحة ٣٩٩.٣٦ فدان تقريبا تعادل (١٦٧٧٦٧٧) مترا مربعا ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣.

مساحة ۱۷.۷۸ فدان تقريبا تعادل ( ٧٤٦٧٥) مترا مربعا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ۱۹۷۹.

مساحة ٦٨. ١١٥ فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ١٩٧٩.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري تخصيص أراض موانئ جافة مناطق لوجستية

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