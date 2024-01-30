ظهرت الآن.. 3 طرق للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب- محمد نصار:



اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح 78.4%.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة الآن من خلال 3 طرق تتيحها المحافظة مقابل رسوم، وتشمل:

1- الاتصال على التليفون الأرضي (09000100).

2- الاتصال على الموبايل (5757).

3- من خلال موقع الخدمات التعليمية عن طريق المحادثة الآلية.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالبًا وطالبة، حضر منهم 186266 طالبًا وطالبة، ونجح 145947 طالبًا وطالبة.

واعتمد المحافظ أيضًا، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.

وأكد أيمن موسى، مدير المديرية، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة: www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.