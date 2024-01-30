التنمية المحلية تكشف تفاصيل "الكارت الذهبي" لحصر أراضي الدولة المستردة

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل منظومة "الكارت الذهبي" الخاصة بأراضي الدولة المستردة.

وقال "قاسم" في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن هذه المنظومة عبارة عن قاعدة بيانات عن الأراضي المستردة بعد إزالة التعديات عليها وتستهدف تعظيم الاستفادة منها في مشروعات الدولة بالمحافظات.

وأكد متحدث التنمية المحلية، أن هذه المنظومة تستهدف حصر وتوفير بيانات تفصيلية دقيقة عن مساحات قطع أراضي الدولة المتاحة للاستغلال في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مما يسهل سبل الاستفادة منها في تنفيذ أية مشروعات.

وتتولى لجان الإزالة عملية تسجيل بيانات حالات التعدي التي تمت إزالتها في "الكارت الذهبي" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني لصالح حساب حق الشعب.

كانت وزارة التنمية المحلية بدأت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة اعتبارا من يوم السبت الماضي الموافق 27 يناير 2024.