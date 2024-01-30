النقل: دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 4.5 كم

كتب- محمد نصار:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، النائب الأول للرئيس التنفيذي لوكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، يامادا جونيتشي، بحضور أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة وبحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل.

وأكد وزير النقل، عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل.

كما أكد النائب الأول للرئيس التنفيذي لوكالة "جايكا"، سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات.

وناقش الجانبان التعاون في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كم بعدد 17 محطة سواء فيما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة)، أو الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط).

كما ناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كم جنوب مدينة السادس من أكتوبر لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.

ثم تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مرورًا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على بدء دراسات الجدوى الاقتصادية في أبريل 2024 وانتهائها مع نهاية العام الحاليٍ مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعة الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر من خلال التعاون في إنشاء مصانع للجانب الياباني في مصر خاصة وأن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

كما تناولت المباحثات التعاون بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب عدد من المهندسين المصريين على تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة والحصول درجات الماجستير والدكتوراه في هذا المجال المهم لنقل خبراتهم إلى المهندسين المصريين الآخرين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري.