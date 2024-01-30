يوم مضطرب.. خريطة الظواهر الجوية والأمطار الثلاثاء

تصل إلى ثلجية ورعدية.. أماكن تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس وموجة عدم الاستقرار اليوم الثلاثاء.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج بين 3 و 4 أمتار.

وتوجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية).

كما توجد أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط - بورسعيد - شمال سيناء)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الغربية - الشرقية - المنوفية)، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية).