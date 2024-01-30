الحكومة: بدء مراقبة التزام المنتجين بوضع الأسعار على السلع مارس المقبل

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتفهم أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق، مشيرا إلى إصدار رئيس الوزراء قرارات بتحديد أسعار 7 سلع أساسية، مضيفا أنه طبقا لوزير التموين سيتم مراقبة التزام كافة المنتجين بداية من شهر مارس.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، أنه سيتم مراقبة التزام المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك على السلعة، لافتا إلى أن الجهات الرقابية تقوم بتنفيذ القرارات الوزارية بصورة فورية والتعامل مع المخالفات سريعا.

وأشار إلى أنه من الناحية الرقابية رئيس الوزراء اجتمع مع رئيس جهاز حماية المستهلك وتم مناقشة الرقابة على أسعار السلع الغذائية، وسيتم فتح فروع جديدة في المحافظات لجهاز حماية المستهلك من أجل إحكام الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن الحكومة تتخذ بكل ما يمكنها لمواجهة المخالفات بصورة حازمة.