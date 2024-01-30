تصريح جديد من "الوزراء" بشأن سعر الصرف

كتبت - داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، وأن رئيس الوزراء ذكر أن هناك ثلاثة محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد؛ وأحد أهم المحاور هي السياسة النقدية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن هناك تنسيق مابين الحكومة والمركزي لضبط سعر الصرف في الاسواق وفي نفس الوقت مجمل السياسة النقدية محل تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خاصة مايتعلق بالتضخم والذي يمثل ركن من ثلاثة اركان رئيسية حددتها الحكومة ضمن البطالة والنمو".

وعن مسار الأسعار قال: "طبقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التموين بما يخص اسعار السبع سلع استراتجية بإلزام الشركات بعد توفيق أوضاعها بوضع الحد الاقصى لسعر البيع النهائي والتي صدر قرار بتحديدها".

وأكمل: "السبع مواد التي تم إدراجها لنص المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك مؤخرا بناء على قرار من مجلس الوزراء؛ حيث سيتم إلزام كافة المتنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع".