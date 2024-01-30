نقيب الفلاحين: نتعامل مع السوق بقانون العرض والطلب



كتبت -داليا الظنينى :

قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن الأسواق فيما يخص الخضروات تتعامل بقانون العرض والطلب ولذلك هناك نوع من الاستقرار في أسعار الخضروات قائلا: "عشان كده الخضروات أسعارها رخيصة مثل الطماطم والبطاطس سعرهم رخيص، احنا زراعنا أرز كتير بس المشكلة في المحتكرين".

وأضاف أبو صدام خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، أن لدينا اكتفاء ذاتي من الأسمدة ونصدر للخارج، لكن المشكلة في السعر في السوق الحر ارتفع بشكل كبير.

وتابع: "أبشر كل المصريين باستقرار في كل أسعار الخضروات من أول الطماطم والفول لكافة المحاصيل".



وأرجع نقيب الفلاحين أي أزمات تحدث في السوق برمتها لتذبذب سعر الصرف قائلا : "من أول الخضار لغاية الحديد والأسمنت ينتظر استقرار سعر الصرف وهو المفتاح السحري الآن للأزمة الاقتصادية".

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