اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تنظم لقاءات للتوعية بمخاطر الجريمة



كتبت- نور العمروسي:

ينظم المجلس القومي للمرأة، لقاءات تحت عنوان "إحميها من الختان" بالتعاون مع مؤسسة تنمية الطفولة.

يأتي ذلك فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، حيث تهدف الحملة للتوعية بمخاطر هذه الجريمة وذلك بقرى حياة كريمة بعدد 9 محافظات وهي (القاهرة والأقصر وأسوان والفيوم وبني سويف والمنيا والشرقية وسوهاج وأسيوط) وتمتد اللقاءات على مدار شهر يناير وفبراير 2024.

وتستهدف اللقاءات السيدات اللاتي لديهن فتيات في سن الختان علاوة على عدد من الشباب والشابات المقبلين على الزواج.

وتتضمن أيضا توضيح الرؤية الدينية الصحيحة لحماية المرأة والفتاة من جريمة ختان الإناث ومناهضة الأعراف والتقاليد السلبية تجاه تلك الجريمة وأثرها السلبية على الأسرة والفتاة إلى جانب توضيح الأثر الطبي والنفسي على الفتيات ضحايا تلك الجريمة،وشرح المنظور القانوني لها.