السنيورة: اغتيال "العاروي" يزيد من سخونة الجبهة اللبنانية

كتبت -داليا الظنيني:

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، إن جريمة الاغتيال التى نفذتها إسرائيل فى منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدّت إلى استشهاد عدد من قادة حركة حماس ومنهم نائب رئيس المكتب السياسى فى الحركة صالح العاروري، ستزيد من سخونة الجبهة اللبنانية، ولكن الجميع لا يريد توسيع هذه العمليات، والخوف دائمًا من المفاجآت.

وأضاف خلال تصريحات عبر زووم ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، أنه لا بد أن يكون واضحًا للجميع أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل حربًا، فما زال يعاني من آثار حرب 2006، وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، منوها بأن العملة اللبنانية انخفضت بشكل كبير، ولبنان لا تستطيع تحمل أكثر من ذلك.

وأكد أن شبكة الأمان العربية غير متوفرة للبنان، فكيف للبنان أن يدخل في حرب، وهو غير قادر على تغيير التوزانات العسكرية.

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