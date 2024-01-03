اكتشفنا حالة بإحدى المدارس.. متحدث التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور بشأن الجديري المائي

كتبت -داليا الظنيني:

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا داعي للقلق من التعليمات الرسمية التي أصدرتها الوزارة بشأن ظهور الجديري المائي بين طلاب المدارس .

وأضاف زلطة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء، أن كل ما في الأمر أن الوزارة اكتشفت ظهور حالة إصابة بالجديري المائي في إحدى المدارس، مبينا أن خطاب الوزراة للمديريات التعليمية بشأن الجدير المائى وأمراض الشتاء هو إجراء دورى معتاد عليه.

وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منشورا على المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس.

يأتي ذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريرا يفيد بانتشار المرض بين الطلاب، حيث وجهت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازي وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.

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