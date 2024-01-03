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BBC

زيادة الأسعار مستمرة في 2024.. "متحدث الحكومة" يكشف موعد تحسن مؤشرات الاقتصاد

09:33 م الأربعاء 03 يناير 2024

اجتماع رئيس مجلس الوزراء

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كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أزمة ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار مستمرة حتى 2024 على أن تتحسن المؤشرات في 2025.

وبشأن التعويم للجنيه المصري، أوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء أن هذا الملف يعود اختصاصه للبنك المركزي، مبينا أنه من المتوقع أن يكون هناك زيارة الشهر الجاري لصندوق النقد الدولي للتشاور في الوضع الاقتصادي للدولة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل، وعملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدولة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، معلقا: تم تأجيل بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة لديها رؤية لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمات العالمية.

واستكمل قائلا: الإصلاح الاقتصادي رأى ضرورة التدرج في رفع الدعم، وهناك خطة لمواجهة آثار التحديات العالمية، وننحاز دائما لمحدودي الدخل.

وبشأن موقف الجنسيات الأجنبية من الدول العربية المقيمة في مصر، نوه إلى أن مصر لن تتخلى عن ضيوفها، معلنا أن وزارة الداخلية تقنن كل أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة من حيث إصدار الإقامات.

وأكد أن هناك ضغوط على المواطنين، والحكومة تسعى للسيطرة على التضخم الفترة المقبلة، وخفض التضخم لأكثر من 10% بحلول عام 2025.

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المستشار محمد الحمصانى مجلس الوزراء زيادة الأسعار التضخم أحمد موسى برنامج على مسئوليتي صندوق النقد الدولي

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