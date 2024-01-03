عودة بعد غياب.. بسمة وهبة عبر "90 دقيقة": الحمد لله فترة وعدت

كتب- مصراوي:

أعربت بسمة وهبة، عن سعادتها بالعودة إلى الشاشة مرة أخرى بعد فترة غياب، موجهة رسالة إلى مشاهديها، قائلة: "كل سنة وانتم بخير وصحة وسنة سعيدة عليكم، وحشتوني".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور": "كنت في إجازة منذ فترة، ولم يبعدني عنكم إلا التعب، أحمد الله فترة وعدت بحلوها ومرها".

وتابعت:"لم أكن مريضة، لكني كنت مجهدة، وكان يجب عليّ أن أرتاح بأمر الأطباء، وكانت فترة تأمل، فقد رأيت ما كان غائبا عنه، لأني كنت مشغولة أثناء العمل، ولكن في فترة الراحة نبعد عن الضغط بكل أنواعه، وهو ما جعلني قادرة على النظر إلى الأمور والأشياء بهدوء وارتياح".

وقالت بسمة وهبة:"كنت مصابة بحالة يأس وحزن في الفترة الماضية، موضحةً أن ما فجر هذه الحالة هو الوقت الذي تدهور فيه الوضع لدى فلسطين وشعب غزة".

وأضافت "وهبة": "الوضع لم ينتهِ، وكنت حزينة بسبب أنني كنت أعلن عن ضحايا جدد من نساء وكبار في السن وأطفال ورضع، والأخبار لم تكن تتغير".

واعتذرت الإعلامية للمشاهدين على صوتها المجهد، موضحةً أنها مصابة بدور برد شديد: "أعتذر عن صوتي، فأنا مصابة بالبرد منذ أسبوعين، هذا الدور صعب جدا يصيب منطقة الصدر ويتسبب في ضيق في النفس".