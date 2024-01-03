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الجمعة.. إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير من "محطة مصر لـ "سيدي جابر"

08:52 م الأربعاء 03 يناير 2024

القطار

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كتب - محمد نصار

أعلنت وزارة النقل، أنه سيتم إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير الحالي طبقا للتوقيتات الموضحة بالأسفل، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر).

وأعلنت الوزارة، إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (محطة مصر حتى محطة سيدي جابر) كمرحلة أولى بداية من بعد غد الجمعة و إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (أبوقير حتى المنتزه) بداية من أمس، و إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (سيدي جابر حتى المنتزه) بداية من اليوم.

وأشارت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أنها تقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

القطار إيقاف تشغيل خط قطار مترو الإسكندرية أبوقير وزارة النقل

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