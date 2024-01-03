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BBC

طقس الخميس.. الأرصاد: أمطار بنسبة 40% بهذه المناطق وشبورة كثيفة

08:22 م الأربعاء 03 يناير 2024
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 6 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 6 صورة
    شبورة مائية
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت: "يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40 % تقريبا".

وأكد هيئة الأرصاد وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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شبورة مائية الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية طقس الطقس

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