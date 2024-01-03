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رئيس الطائفة الإنجيلية: رسالة الميلاد تحمل للإنسانية الأمل والفرح والسلام

07:44 م الأربعاء 03 يناير 2024

القس أندريه زكي

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كتب- إسلام لطفي:

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمستشار بولس إسكندر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة والتهنئة، وقال: "تهنئة وزيارتكم اليوم لها أثر محبة عظيم في قلوبنا، وتعكس مشاعر وطنية حقيقة". مؤكدًا على الروابط العميقة التي تجمع المصريين، مضيفًا: "أن رسالة الميلاد تحمل للإنسانية الأمل والفرح والسلام".

من جانبه، قدم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للدكتور أندريه زكي وجميع الحضور، متمنيًا دوام السلام لبلادنا مصر. كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على أهمية دور الطائفة الإنجيلية الوطني ومساهمتها الفعالة في خدمة المصريين.

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية رسالة الميلاد مناسبة عيد الميلاد المجيد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر

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