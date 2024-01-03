رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. ومعاودة الانعقاد 16 يناير

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسةَ العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 يناير.

ووجه رئيس مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة العامة، التهنئة للأقباط بمناسبة حلول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس مجلس النواب: تحل علينا في الأيام القليلة المقبلة ذكرى ميلاد السيد المسيح، عليه السلام، ونظراً لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة إخوانَّا أقباط مصر في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.

وتابع جبالي: يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني القلبية للإخوة الأعـزاء؛ شركاء هذا الوطن، أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، عليه السلام، متمنيًا لهم جميعًا عامًا موفقًا وعيدًا سعيدًا مباركًا؛ ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة دوام الاستقرار والازدهار.