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BBC

"يجب ألا يضيق صبرنا".. حنفي جبالي: مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية

12:36 م الأربعاء 03 يناير 2024

الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والمقدم من الحكومة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: اليوم مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية في حرية عرض الرأي والرأي الآخر، لذلك أود أن أشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة.

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: يجب ألا يضيق صبرنا، وعلينا بالاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، فالأغلبية عرضت رأيها والمعارضة أبدت مخاوفها وجميعنا نعمل لصالح الوطن.

ووجه رئيس مجلس النواب كلامه لكل النواب: هذه الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية.

الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون الأراضي الصحراوية الحكومة

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