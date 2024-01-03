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البصل بـ18 جنيها.. ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

12:27 م الأربعاء 03 يناير 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتب- محمد سامي:

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر مصراوي، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت استقرارا اليوم:

‏- البصل بـ 18 جنيها.

- الطماطم بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 12جنيها.

- بطاطا بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 13 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 40 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ17 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- جوافة بـ 20 جنيها.

- يوسفي بلدى 13.3 جنيه.

- الموز البلدي بـ 18 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين السلع الغذائية الدواجن الأسماك

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