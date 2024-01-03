نشرة منتصف الليل| الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره الصومالي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره الصومالي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

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رواتب تبدأ من 3500 جنيه.. "العمل" تُعلن عن 3968 وظيفة

أصدرت وزارة العمل، الثلاثاء، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص

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وزير النقل: الرئيس السيسي أجل رفع تذاكر المترو مرتين

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، موضحا أن تذكرة مترو الأنفاق لم يتم تحريك أسعارها منذ 2019.

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"أجلنا زيادة الكهرباء 3 مرات".. الحكومة للمواطنين: "انتظروا بيان الوزارة بأسعار الشرائح"

عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، مشيرا إلى أنه لم يصدر بيان رسمي من وزارة الكهرباء بهذا الشأن، ويمكن التأكد من الوزارة.

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