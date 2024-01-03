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BBC

اليوم.. "الأعلى للإعلام" يُسلم 80 ترخيصًا جديدًا لوسائل الإعلام

04:00 ص الأربعاء 03 يناير 2024

الكاتب الصحفي كرم جبر

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كتب- إسلام لطفي:

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الأربعاء، احتفالية خاصة، لتسليم دفعة جديدة من التراخيص لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام.

ووجه المجلس الدعوة للممثلين القانونيين عن 80 وسيلة إعلامية، لحضور احتفالية تسليم التراخيص التي أصدرها المجلس وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وأكد المجلس سعادته بحالة التجاوب والتواصل البناء مع مختلف وسائل الإعلام، والتي اثمرت عن اصدار التراخيص الجديدة، وهو ما يعكس الرغبة المتبادلة في النهوض بمنظومة الإعلام المصري.

الصحفي كرم جبر لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 80 ترخيص جديد لوسائل الإعلام احتفالية تسليم التراخيص النهوض بمنظومة الإعلام المصري

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