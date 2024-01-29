تامر أمين: الكونغو عمل علينا حفلة.. الدولار اللي تحتاجه البلد يحرم على فيتوريا

كتب- حسن مرسي:

هاجم الإعلامي تامر أمين، اتحاد الكرة، خروج المنتخب الوطني بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام منتخب الكونغو والخروج من دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وقال أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الإثنين: "البطولة خلصت هو أنتوا قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا واتفضلوا من غير مطرود واوعوا تقولوا فيتوريا جاي علشان كأس العالم، فيتوريا اللي بيقبض 200 ألف دولار شهريًا وأنا بقول الدولار اللي تحتاجه البلد يحرم على فيتوريا مش من دمنا وأعصابنا ونشوف حرقة الدم وعليكم أن تعتذروا ووشكم في الأرض".

وأضاف "ده الخروج المذل بكسرة وخيبة وعدم شعور بقيمة التيشيرت ولا اللي موجودين ولا اللي مصابين اللي سافروا، المنتخب بلا روح أو خطة ولا أداء، العار الكامل اننا مقبلناش الكاميرون ولا السنغال ولا المغرب، وكان المفروض الأربع ماتشات يتحولوا إلى نزهة".

وتابع "منتخب الكونغو يعمل علينا امبارح حفلة، الله يمسيك بالخير يا حضري، ايه يا أبو جبل كله يمين، ده أنت كنت سايب لهم الجون".