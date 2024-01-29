شعر وموسيقى ومؤتمرات.. تعرف على البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب اليوم الثلاثاء

كتب- محمد شاكر:

يفتح معرض القاهرة للكتاب أبوابه لاستقبال الجمهور في دورته الـ 55، من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة السابعة مساء.

حيث تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وفيما يلي ننشر الجدول الكامل للفعاليات الثقافية التي تقام اليوم في مختلف قاعات المعرض.

ففي القاعة الرئيسية، تقام ندوة "الموسيقى والغناء في مصر القديمة" بمشاركة د. خيري الملط - د. نيفين الملط، الساعة الثانية عشرة ظهرا، يليها ندوة يعقوب الشاروني كاتبا مسرحيا، بمشاركة د. حسام عطا - د. شرين جالب - عبده الزراع، الساعة الثانية ظهرا، ثم تقام ندوة دور الصحافة والعالم المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال "توثيق جرائم الحرب"، بمشاركة كل من أحمد الطاهري - النائب محمود بدر - د.محمود مسلم - السفيرة مشيرة خطاب - ناجي الناجي )بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، الساعة الرابعة عصرا، يليها ندوة الشعر والشر في الشعرية العربية للدكتور محمد بنيس.

وفي القاعة الدولية تقام ندوة كتاب وجوائز، ويشارك بها، د. سعيد المصرى، د. عبد العزيز المسلم من الشارقة، د. نجيمة طاى من المغرب، الساعة الثانية عشرة، يليه لقاء عن "الأدب والثقافة والهوية الفنزويلية، بمشاركة ارنستو فيغاس وزير ثقافة فنزويلا، الساعة الثانية والنصف ظهراً، يليه محاضرة "كتابات بون فوسيه بين الباطنية الروحية والصوفية للكاتب سعد القرش، يليه ندوة المتحف القومى للحضارة المصرية بمشاركة د. وليد قانوش، د. أحمد غنيم، د. فريد فاضل.

أما الصالون الثقافى، فيستضيف مؤتمر الملكية الفكرية وآفاق الصناعات الثقافية، بمشاركة د. هشام لطفى، يعقبه كلمة رئيس المؤتمر هيجاسوند رئيس الهيئة النرويجية للإدارة ولحماية حقوق الاستنساخ، الساعة الثانية عشرة، يليه الجلسة الاولى بعنوان "ندوة حماية الملكية الفكرية وتأثيرها فى المجتمع لخوسيه بريحيو الأمين العام لاتحاد الدولى للناشرين، ود. هشام عزمى، والسفير هشام الزناتى، وتقام الجلسة الثانية "الجهات ذات الصلة بحماية الملكية الفكرية فى مصر بمشاركة اللواء عاصم الشريف مدير عام إدارة شرطة المصنفات، ثم تقام الجلسة الثالثة وهي لقاء عن "دور الملكية الفكرية فى تنامى الاقتصاد المعرفى" بمشاركة د. أحمد دسوقى- د. ياسين الشاذلى، أما الجلسة الرابعة "دور الملكية الفكرية فى الحفاظ على الابداع" فتقام الساعة السادسة بمشاركة أحمد رشاد، د. أشرف رضا، د. رشا سمري، د. مروة زين العابدين.

وفي قاعة فكر و إبداع، تقام ندوة حرب أكتوبر 1973 كيف حققت مصر االانتصار ؟ يناقشه: د. خالد عكاشة - د. دلال محمود .لواء مجدي حجازي - لواء د. محمد قشقوش، الساعة الثانية عشرة ظهرا، يليها ندوة أعمال سنكسار هاين منيس

يناقشه: أسامة جاد - محمد عيل إبراهيم، الساعة الثانية، ثم تقام ندوة لمناقشة "على هامش ديوان ابن قزمان" بحضور د. عبد العزيز الأهوانى، إعداد: د. خيرى دومة يناقشه: د. أمين ميدان - د. محمد عليوة، الساعة الرابعة، ثم ليلة صنع الله فؤاد مرسى، يناقشــه: د. حسام جايل، شوقي عبد الحميد.

أما برنامج المؤسسات الثقافية، فتقام ندوة العلامة التجارية الجماعية كأداة للتنمية والحفاظ على التراث د. مروة زين العابدين، هبة السيد نصار .

وفي قاعة ديوان الشعر، يتم تقديم قراءة شعرية أحمد خطاب، أرشف عويس، آية مصطفى، يلي ذلك لقاء شعرى مع عائشة البرصي من المغرب، عبده وازن من لبنان، الساعة الرابعة، ثم تقام قراءة شعرية مع حمد نبوي، اشرف البولاقي، بو زيد حرز الله من الجزائر، طارق هاشم، عاطف عبد المجيد، عزت الطريي من اليمن.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن البرنامج الثقافي للدورة الـ55 للمعرض يجمع قامات ثقافية وفنية ومتخصصين من مصر والعالم خلال ندوات ثقافية ومؤتمرات تقام للمرة الأولى بالمعرض.

وقد حرصت اللجنة العليا للمعرض على مراعاة التنوع والتعددية الثقافية والفنية بالخطة البرامجية لفعاليات المعرض.

حيث تقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض، تشهد طرح قضايا هادفة في كافة المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

كما أن المعرض هذا العام قد استحدث محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".