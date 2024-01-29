معرض الكتاب يتخطى 1,5 مليون زائر خلال 5 أيام



كتب- محمد شاكر:

شهد اليوم الخامس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض، اليوم الاثنين الموافق 29 يناير، 374,424 زائرًا، ليصل إجمالي عدد الزائرين منذ فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن إلى نحو 1,638,597 زائرًا.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن هذا الإقبال الكبير أتى كنتيجة لخدمات التيسير على الزائرين بدءًا من توفير خطوط مواصلات مخصصة خصيصًا للمعرض وانتهاء بتوفير الخدمات اللوجستية داخل المعرض والتي جعلت المعرض مناسبًا لكل أفراد الأسرة.

وأكد أن المعرض به الكثير من المبادرات الجاذبة للقراء ومحبي القراءة والإطلاع، ومنها المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني للعام الثاني على التوالي "الثقافة والفن للجميع" والتي تتيح الكتاب المخفض بأسعار من جنيه إلى 20 جنيه، إضافة إلى الأسعار المخفضة لإصدارات قطاعات الوزارة وعدد من دور النشر الخاصة.