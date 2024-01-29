هل تغيّر الصحة بروتوكول علاج كورونا لمواجهة المتحور الجديد؟



كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر باللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، موقف إدخال تعديلات على بروتوكول علاج فيروس كورونا، بعد زيادة انتشار المتحورات الجديدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن أعضاء اللجنة يعكفون طوال الوقت على مراجعة الدراسات العلمية الجديدة الخاصة بالأدوية المستخدمة في علاج مصابي "كوفيد-19"، لكن التوصيات الصحية العالمية للتعامل مع الفيروس لم تشهد أي تغيير خلال الأونة الأخيرة، وبالتالي يظل البروتوكول المُحدث في نسخته السابعة صالحًا لعلاج المصابين سواءً في حالات الإصابة البسيطة أو المتوسطة أو الوخيمة.

وشدد المصدر على أن فيروس كورونا بات يُعامل باعتباره أحد الفيروسات التنفسية في العالم بأسره، ولم تعد هناك خصوصية في التعامل معه، بل يُعامل مع الأنفلونزا أو مجموعة فيروسات الأنف، وبالتالي لا تغيير مرتقب على البروتوكول الراهن في العلاج.

وأكد المصدر أن منظمة الصحة العالمية أو المؤسسات الصحية الدولية لم تُصدر توصيات طبية باتخاذ إجراءات احترازية جديدة، أو شروط واجبة للتعامل مع "كوفيد-19" بشكل مختلف عن سائر الفيروسات التنفسية.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أواخر العام الماضي، عن اكتشاف إصابات بالمتحور الجديد لكورونا "JN.1" في مصر، مؤكدة أن أعراض الإصابة بهذا المتحور خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت وزارة الصحة أنه ما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

* التطهير المستمر للأيدي والأسطح

* عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج

* التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها